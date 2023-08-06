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Неділя, 6 Серпня

Трагедія на полях: Херсонський тракторист наїхав на російську міну

На території Херсонської області сталася надзвичайна подія.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території Херсонської області сталася надзвичайна подія. Громадянин на тракторі наїхав на російську міну та постраждав, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм-канал місцевої Обласної військової адміністрації.

Херсонська ОВА повідомила про наїзд трактора на міну російських вояків. Внаслідок події громадянський постраждав. Це сталося між Великою Олександрівкою та Борозенським у полі.

За кермом трактора сидів чоловік віком 36 років. Внаслідок детонації заряду він отримав поранення. Вони характеризуються як поранення середнього ступеня важкості. Фахівці завдяки швидкій реакції перехожих встигли його госпіталізувати.

Наразі чоловік проходить курс лікування. Точних даних його стану медики не надають.

Це не перший нещасний випадок із мінами на Херсонщині.

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