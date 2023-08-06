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Неділя, 6 Серпня

Технологія доброти: Київ розпочав тестування ‘єКуточок’ для тварин

У столиці України розпочалось тестування нової технології.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

У столиці України розпочалось тестування нової технології. Проходить процедури перевірки сервіс, основна мета якого – перебування тимчасового притулку для тварин без будинку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Київську державну адміністрацію.

Проект називається “ЄКуточок”. Його реалізували програмісти та спеціалісти “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”. На даний момент платформа працює у режимі відкритого тестування. Будь-який користувач може пройти процедуру реєстрації та користуватися нею.

На вибір користувача є два види облікового запису: шукає притулок для тварини і дає притулок.

Повідомляється, що даний сервіс створений з метою задоволення великого попиту, що з’явився на тимчасове житло для тварин на тлі військових дій.

Можливо, цей сервіс активно використовуватиметься в пунктах незламності для тварин.

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