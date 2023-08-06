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Неділя, 6 Серпня

Польща готується до радикального кроку: повне закриття кордону з Білоруссю

Польща може повністю перервати контакти з республікою Білорусь.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Польська держава може повністю перервати контакти з республікою Білорусь. Польща готова до радикальних дій – повного закриття кордонів з Білоруссю, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

“Ми беремо на розгляд будь-які кроки, які можуть стати необхідними для захисту нашої держави. Захистити наших громадян. Навіть якщо це буде повне закриття будь-яких кордонів з республікою Білорусь”, – пояснив риторику заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі.

Також він підкреслив, що до крайнощів Польща вважає за краще не доходити, проте готова до них. Він стверджує, що загроза є цілком відчутною, посилаючись на попередні спроби приватної військової компанії “Вагнер” перетнути кордон з Польщею.

Раніше Литва також посилювала кордони з Білоруссю.

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