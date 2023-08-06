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Неділя, 6 Серпня

Михайло Подоляк викриває помилки Москви: Що завадить переговорам з Україною

Подоляк висловився про те, як Москва оцінює перспективу переговорів із Україною.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Михайло Подоляк висловив свою думку про те, як Москва оцінює перспективу переговорів із українською державою. Політик упевнений, що столиця Росії помиляється у своїх судженнях з цього приводу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Михайла Подоляка.

“Саме тому, що вони неправильно розуміють перспективи, не може йтися й про будь-які “політико-дипломатичні” формати, в яких братиме участь Російська Федерація. Цілком очевидно, що ми продовжимо контрнаступальні операції, які в результаті призведуть до повної деокупації України, приведення Росії до відповідальності за злочини, та масштабних виплат за збитки, завдані їх армією.”, – заявив Михайло Подоляк.

Також політик повідомляє, що на політичну еліту Російської Федерації можна вплинути лише масштабними перемогами.

Раніше Подоляк звинуватив ООН у подвійних стандартах.

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