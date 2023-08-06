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Неділя, 6 Серпня

Козирі Росії: Секретні зв’язки між РФ та ультраправою партією в Німеччині

РФ намагається використати німецьку партію постачання танків в Україну.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація намагалася використати ультраправу партію Німеччини для запобігання постачанню в українську державу танків німецької моделі Leopard. Як об’єкт для використання обрано партію “Альтернатива для Німеччини”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Spiegel. Insider та Bellingtcat змогли знайти інформацію про спроби Російської Федерації перегородити або щонайменше уповільнити постачання німецької важкої військової техніки в Україну. Для цього країна-агресор використала натуралізованого громадянина Німеччини.

Помічник депутата Бундестагу працює на партію ультраправого спрямування “Альтернатива для Німеччини”. Його звуть Володимир Сергієнко, і найімовірніше він агент Федеральної Служби Безпеки. Таким чином джерела дійшли висновку, що РФ намагається використовувати ультраправу партію у своїх цілях.

Партія Альтернатива для Німеччини вже визнавала Крим російським островом.

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