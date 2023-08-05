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Субота, 5 Серпня

Військова перевага України: російські дрони “приземлені”

ЗСУ знову збили літальну техніку російських солдатів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України знову збили літальну техніку російських солдатів. Українські військовослужбовці “приземлили” дві одиниці безпілотників ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук “Півдня“.

Українські військовослужбовці, які працюють у Миколаївській та Херсонській областях, показали нові результати на лінії бойового зіткнення.

“Сили протиповітряної оборони України знищили безпілотний літальний апарат розвідувального призначення. Тип збитої військової техніки – “Мерлін”. “Приземлення” сталося на Миколаївщині. У Херсонській області так само з’явився дрон. Його так само збили. Техніка була ударного призначення.”, – пише прес-служба “Півдня”.

Збройні Сили України створюють суттєві втрати російським військам. Успіхи ЗСУ змушують ЗС РФ приховувати факт втрат на фронті.

“Південь” раніше викладав в інтернет альбом збирання резервістів.

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