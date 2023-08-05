Подвійні стандарти ООН: Коли справа стосується Росії та України

В Офісі президента України розкритикували позицію Організації Об’єднаних Націй щодо Росії. ООН закликав припинити удари по Москві з використанням безпілотних літальних апаратів, але не висловився проти ударів по Україні, повідомляють “Вечірні Вісті” з посиланням на заяву Михайла Подоляка.

Радник керівника Офісу президента України висловився з приводу прохання ООН про припинення безпілотного вогню територією Російської Федерації.

“Чесно сказати, я не пам’ятаю, щоб Генсек ООН закликав до того, щоб не допускати ескалацію конфлікту, коли Російська Федерація обстрілювала території української держави за допомогою своїх безпілотників. Наприклад, коли під атаку потрапили порти в Одесі та Дунаї”, – заявив Михайло Подоляк, критикуючи заклик ООН до припинення атак у Москві.

ГУР раніше заявив, що удари по Москві є заходом у відповідь диверсіям РФ.