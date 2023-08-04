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П’ятниця, 4 Серпня

Історичний крок: Україна та США розпочинають переговори про безпеку

Україна та Сполучені Штати Америки розпочали переговори.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Україна та Сполучені Штати Америки розпочали переговори. Головна тема – це гарантії безпеки української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента України.

Гарантії безпеки України є обов’язковою частиною декларації, яку підписали дві сторони переговорів.

Українська делегація здобула лідера в особі Андрія Єрамка, керівника Офісу президента України.

“Вкрай символічно, що саме американська держава стала стратегічним партнером для України. Найважливішим, якщо бути точним. Це перша країна з якою Україна почала працювати над цим”, – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента України також додав, що саме ця співпраця може стати підґрунтям для наступних сприятливих переговорів з іншими державами.

Нагадаємо, що обговорення гарантій безпеки вже планувалося.

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