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П’ятниця, 4 Серпня

Дрони наступають: Російські сили атакують порт за допомогою безпілотників

Кадри надані супутниками показали, що по "Оленегірському гірнику" був ініційований удар.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Кадри надані супутниками показали, що по “Оленьогірському гірнику” був ініційований удар, який став небезпечним для військово-морської техніки. За допомогою супутників вдалося дізнатися, що корабель повернувся до порту, повідомляє “Преса України” з посиланням на DeepState.

“Супутники засікли факт атаки по кораблю “Оленегірський гірник”. Російським солдатам все ж таки вдалося дотягнути його до території порту Новоросійська”, – пише DeepState, пояснюючи ситуацію з портом.

У джерелі додаються фотоматеріали, що фіксують територію порту та наявність на ньому корабля, який зазнав атак з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Ймовірно, військово-морська техніка зазнає процедур реставрації. Після ремонту корабля його можуть повернути в бій.

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