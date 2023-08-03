Жодних поступок: Польща не збирається знімати ембарго з української сільгосппродукції

У Польщі заявили, що заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції може тривати. Польща готова на цей крок і без Європейського Союзу, повідомляє “Преса України” із посиланням на PAР.

Роберт Телусв стверджує, що не бачить жодної аргументації у відмові від продовження заборони на ввезення української продукції сільськогосподарського спектру. Він вважає, що рішення припинити цю заборону схоже на спроби нашкодити польському уряду.

“Усі названі аргументи мають під собою суто політичну основу”, – заявив він, відповідаючи на питання про продовження заборони.

Також міністр господарства та розвитку сподівається на те, що він зможе продовжити ембарго разом з іншими країнами, які зацікавлені в цьому питанні, у забороні на ввезення української продукції.

Блокування “зернової угоди” продовжується.