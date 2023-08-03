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Четвер, 3 Серпня

Світоліна розгромила російську суперницю: Чемпіонка України взяла гору

Українська тенісистка змогла перемогти російську суперницю у чвертьфіналі Washington Open.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Виходячи в чвертьфінал Washington Open, Світолін вдалося розгромити нейтральну громадянку Російської Федерації. Перша ракетка України здобула перемогу над спортсменкою з Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат гри в Еліни Світоліної та Дарії Касаткіної.

Опонентки з Російської Федерації та України розпочали гру з рівних позицій в ініціативах. Обидві зробили ставку на подачу, приділяючи меншу увагу іншим аспектам гри. Українська спортсменка здобула перевагу у п’ятому та сьомому геймах, набравши очки.

Тим не менш, російська спортсменка в наступному геймі стала грати агресивніше і нав’язувати свій стиль Світоліної.

У другій партії Світоліній вдалося повністю взяти ініціативу він у дебютному виступі. Вона швидко дійшла можливості завірення сета (4:0). Російська спортсменка чинила опір, але не змогла повністю перебити перевагу в рахунку.

Нагадаємо, що раніше Світоліна виходила до чвертьфіналу Roland Garros.

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