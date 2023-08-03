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Четвер, 3 Серпня

Секретні заходи Китаю: Шпигунати за сусідами та отримувати нагороди

У КНР посилилися процеси контррозвідувальних рухів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У Китайській Народній Республіці посилилися процеси контррозвідувальних рухів. Партія країни закликає громадянських жителів приєднатися до руху, що спричинило реакцію в Америки. США стурбовані даними ініціативами з боку КНР, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Міністерство державної безпеки Китаю закликало громадян до більш серйозного стеження за підозрілими особами. громадяни Китайської Народної Республіки отримали вказівки передавати спеціалізованими каналами зв’язку інформацію про будь-яких підозрілих осіб. За активну співпрацю обіцяється нагорода.

Америка стурбована таким підвищенням рівня жорстокості в контршпигунстві і попередила Китай.

“У нас справді виник занепокоєння. Це нормально, коли громадян закликають до взаємного шпигунства”, – заявили США, відповідаючи на запитання про думку про контршпигунство в Китаї.

Китаю все важче дотримуватися нейтралітету щодо війни.

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