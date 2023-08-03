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Четвер, 3 Серпня

Пом’якшене розслідування: Польща відступає від жорстких заходів проти шпигунів

Пом'якшене розслідування російського впливу на території Польщі підписано.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Пом’якшене розслідування російського впливу на території Польщі підписано. Лідер польської держави підписав документ 2 серпня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на DW.

Початковий варіант закону мав на увазі створення комісії, яку призначав прем’єр-міністр. Комісія мала б повноваження назвати будь-якого політика з Російської Федерації, який впливає на безпеку в Польщі. Далі позбавити його посади із поширенням коштів строком на 10 років. Апеляції не були передбачені.

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки скептично поставилися до цієї варіації закону. Це призвело до того, що лідер країни відкликав його та почалася розробка нового варіанту.

У новій версії закону комісія робитиме публічні заяви про підозри, які можна буде оскаржити.

Цей варіант закону вже підписаний президентом Польщі, ймовірно, він також схвалений у Європі та Америці.

Також польська держава активно зміцнює армію.

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