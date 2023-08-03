Небезпека над головою: можлива загроза Росії штовхає Київ на повітряну тривогу

У столиці української держави оголосили повітряну тривогу. Також режим можливої загрози з боку російських солдатів оголошено ще в трьох областях, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм командування Повітряних сил Збройних Сил України.

У Києві пролунала повітряна тривога приблизно о першій годині ночі на 3 серпня 2023 року. Також вона оголошена в Північній та Центральній областях столиці.

Українські військовослужбовці вже попереджали про загрозу застосування БПЛА російськими солдатами. Це попередження стосувалося Київської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей України.

Глави областей закликають громадян до адекватних дій під час повітряної тривоги.

“Не піддавайтеся паніці і спокійно слідуйте в укриття. Знайдіть спеціально облаштоване, або сховайтесь у себе вдома за мінімум двома стінами”, – пишуть голови обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо, що серія вибухів була під час повітряної тривоги у Сумах.