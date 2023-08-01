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Вівторок, 1 Серпня

Криза перетворюється на можливість: Як отримати компенсацію за втрачене житло

Українці матимуть змогу отримати компенсацію за втрачене через руйнування житло.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Українці матимуть змогу отримати компенсацію за втрачене через руйнування житло. Стало відомо, хто і як зможе отримати кошти компенсації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Федорів“.

За словами Михайла Федорова, раніше українці через додаток “Дія” могли подати заяву про ремонт майна, яке було пошкоджено. Але тепер існує програма “єВідновлення”, яка допомагатиме мешканцям України чиє житло було знищено внаслідок воєнних дій.

“Зараз ми вже проводимо розширення програми “ЄВідновлення” для тих, хто втратив своє житло через вторгнення російських солдатів. Подавайте свої заяви щоб отримати житловий сертифікат, який допоможе вам придбати новий будинок. У забудовника або використовуючи вторинний ринок.”, — повідомляє Михайло Федоров.

Також додаток “Дія” прив’язався до готелів.

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