Контрнаступ ЗСУ: 37 км² звільнено від впливу ЗС РФ

Ганна Маляр розповіла в інтерв’ю про те, яку територію вдалося визволити українським військовослужбовцям. Йдеться про контрнаступ Збройних Сил України, повідомляє “Преса України”.

Заступник міністра оборони повідомляє, що інформація щодо актуальної ситуації під час контрнаступу оновлюється раз на тиждень. Це робиться через нестабільність інформації в межах дня.

“За минулий тиждень нашим солдатам вдалося звільнити від російського впливу два квадратні кілометри території на Бахмутському напрямку. Водночас ця площа вже становить 37 квадратних кілометрів. на півдні звільнено 12 квадратних кілометрів. Разом на півдні звільнили 204 квадратні кілометри.”, – стверджує Маляр.

Маляр раніше розповідала про поступ України на Південному напрямку.