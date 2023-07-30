Порятунок від агресії: Україна та США обговорять гарантії безпеки

Україна наступного тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами Америки. Головною темою переговорів стануть гарантії безпеки України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Андрія Єрмака.

“Україна хоче найближчим часом провести переговори з Америкою. Переговори щодо двосторонньої угоди щодо надання українській державі гарантій безпеки. Дані гарантії безпеки будуть дійсними, як завершиться, до входу України до лав Північноатлантичного Альянсу», – повідомляє Єрмак.

Ця угода між Україною та Америкою буде укладена на саміті Альянсу у Вільнюсі.

“До декларації вже підключилися більше десятка партнерів, а також продовжують висловлювати підтримку і приєднаються нові”, – додав Єрмак.

Зеленський вже казав, що гарантії безпеки повинні набути чинності якнайшвидше.