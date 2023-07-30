Російські гвардійці пройшли серію тренувань, присвячених придушенню бунтів у Російській Федерації та Білорусі. Спецназівці, як заявляють “цілком засвоїли навчальні дані”, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Спортів.

Центр національного спротиву розповів про проходження тренувань у бійців спеціального призначення із російської гвардії. Вони повідомляють, що однією з головних тем було придушення та протидія непокорі масового характеру.

Другою темою відзначилися процеси заходу територію Республіки Білорусь у наведення “порядків”. Після того, як “Збройні Сили України та Польща атакують табори приватної військової компанії “Вагнер””.

Прес-служба провела підрахунок складу найманців. Воно складає 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що очікується поява військ росгвардії в Криму.