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Неділя, 30 Липня

Небезпечні навчання: Російський спецназ готується до захоплення території Білорусі

Росгвардійці пройшли серію тренувань, присвячених придушенню бунтів у Росії та Білорусі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російські гвардійці пройшли серію тренувань, присвячених придушенню бунтів у Російській Федерації та Білорусі. Спецназівці, як заявляють “цілком засвоїли навчальні дані”, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Спортів.

Центр національного спротиву розповів про проходження тренувань у бійців спеціального призначення із російської гвардії. Вони повідомляють, що однією з головних тем було придушення та протидія непокорі масового характеру.

Другою темою відзначилися процеси заходу територію Республіки Білорусь у наведення “порядків”. Після того, як “Збройні Сили України та Польща атакують табори приватної військової компанії “Вагнер””.

Прес-служба провела підрахунок складу найманців. Воно складає 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що очікується поява військ росгвардії в Криму.

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