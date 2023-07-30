Битва зі стихією: Як ДТЕК повернув світло для 110 тисяч українців після негоди

ДТЕК повернув світло для більш ніж 110 тисяч українців. Після негоди багато обладнання постраждали. ДТЕК вже завершило процедуру ремонту, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДТЕК.

“ДТЕК вдалося ліквідувати наслідки недавньої негоди. Світло повернули вже повернули понад 110 тисяч українських сімей. У 235 населених пунктах світло повернулося повністю або частково.”, — кажуть у ДТЕК.

Гроза та сильні вітри пошкодили обладнання, яке живило 235 населених пунктів. Постраждали 1716 підстанцій трансформаторного типу. Наслідки оперативники спеціалізованих служб оперативно ліквідували та повернули до працездатності 120 бригад ДПЕК.

“Станом на сьогоднішній ранок пошкодженими залишаються 6 ліній 10 кВ. близько 500 абонентів поки що залишаються без доступу до електрики.”, – повідомили у ДПЕК.

ДПЕК уже проводили роботи над чотирма українськими областями.