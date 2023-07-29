Інвестори на межі розчарування: Україна не платить за ‘зелену’ електроенергію

Інвестори висловлюють побоювання щодо “зеленої” електроенергії. Інвестори обговорюють можливість невиплати боргів за цей вид електрики, повідомляє “Преса України”.

Scatec solar solutions Ukraine стурбована тим, що борги України в галузі “зеленої електроенергії” зростають систематично.

“Ми побоюємося, що заборгованості не виплачуються. Так, не сперечаємося, проблем безліч, але, проте, потрібно продовжувати свій розвиток.”, – сказала Оксана Чередник.

Чиновниця впевнена, що законопроекти несуть позитивні наслідки, але не дають впевненості в тому, що інвестори зможуть не дбати про завтрашній день. Інвестори очікують, що Україна найближчим часом пройшла лібералізацію. Це стосується ринку електроенергії без обмежень.

Україна одержала частину сонячних панелей для розширення зеленої енергетики від Франції.