Битва на південному фронті: Українські сили просуваються, РФ намагається наступати

Українські бойові сили продовжують поступ на південному напрямку. Російська Федерація продовжує спроби наступу, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Маляр“.

Сили оборони України продовжують повільний поступ на південному напрямку, тоді як Збройні Сили Російської Федерації намагаються наступати відразу на кількох напрямках ведення бою.

Збройні Сили України рухаються навколо Бахмута, що може показувати підготовку до замикання кільця навколо міста.

На Бахмутському напрямі російські збройні сили продовжують стягувати додаткові ресурси ведення бою. Вони продовжують активно обстрілювати позиції з ПТУРів, кулеметів, а також активно розгортає системи спостереження. Бахмут Російська Федерація намагається тримати найактивніше.

Раніше Залужний повідомив про прориви на фронті з боку ЗСУ.