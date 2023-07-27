Великий крок до прозорості: Законопроект №9534 прийнято Верховною Радою

Верховна Рада підтримала законопроект №9534. Завдяки рішенню ради, вона була прийнята ще в першому читанні, повідомляє “Преса України”.

“Законопроект є цілком простим і зрозумілим. Він має на увазі тимчасові обмеження для осіб, які не створили декларацію у 2022-2023 роках. Дані люди повинні зробити це протягом наступних 90 календарних днів, після ухвалення закону. Природно, передбачені винятки. До них входять члени Збройних Сил України, а також їхні сім’ї, і люди, які на даний момент перебувають на тимчасово окупованих територіях.”, — зазначила Шуляк.

Ті, хто потрапить під винятки, повинні будуть зробити декларацію протягом дев’яноста днів після закінчення бойових дій або окупації території. Також, після повернення до пункту постійної дислокації чи переведення з посади.

Також прийнято законопроект про відшкодування знищених будівель.