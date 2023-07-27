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П’ятниця, 28 Липня

Велика допомога для України: Світовий банк виділив величезну суму грошей

Україна одержала нову підтримку від світового банку.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Україна одержала нову підтримку від світового банку. Українська держава отримала 1,5 млрд. доларів США, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

“Це залучене фінансування вже має точку спрямування. Кошти будуть спрямовані на процеси відновлення української економіки, а також зміцнення захисту соціального типу. Вдячний за те, що Україну підтримують на постійній основі. Висловлюю свою щиру подяку уряду Японії, а також усім представникам G7. А також представникам Світового банку.”, — висловився міністр фінансів України.

Сергій Марченко також зазначив розмір отриманої підтримки з початку війни з Росією. Україна отримала понад 581 млн. доларів фінансування на пільговій основі.

Україна також отримала фінансову підтримку від Європи у розмірі 180 мільйонів євро.

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