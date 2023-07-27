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П’ятниця, 28 Липня

Ультиматум українських атлетів: Бойкот спортивних подій за участю Росії та Білорусі

В українській державі назвали умови для бойкоту спортивних змагань.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

В українській державі назвали умови для бойкоту спортивних змагань. Українські спортсмени припинять свою участь за умови участі “нейтральних спортсменів”, які володіють паспортами Російської Федерації чи Білорусі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство впевнене у недостатній ефективності вирішення дискваліфікації російських та білоруських спортсменів. Завдяки недолікам та малій ефективності українські атлети частково втрачають можливість участі в олімпійських іграх. Їхні місця займають неконкурентні представники Російської Федерації та Білорусі.

“Тому нами було ухвалено рішення про коригування Вашої стратегії. Ми підтримуємо участь спортсменів з усього світу, крім представників Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також ми не приймаємо участі тих, хто підтримує війну в Україні.”, — повідомляє Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени не допущені до хокейного спортсмена.

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