Ультиматум українських атлетів: Бойкот спортивних подій за участю Росії та Білорусі

В українській державі назвали умови для бойкоту спортивних змагань. Українські спортсмени припинять свою участь за умови участі “нейтральних спортсменів”, які володіють паспортами Російської Федерації чи Білорусі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство впевнене у недостатній ефективності вирішення дискваліфікації російських та білоруських спортсменів. Завдяки недолікам та малій ефективності українські атлети частково втрачають можливість участі в олімпійських іграх. Їхні місця займають неконкурентні представники Російської Федерації та Білорусі.

“Тому нами було ухвалено рішення про коригування Вашої стратегії. Ми підтримуємо участь спортсменів з усього світу, крім представників Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також ми не приймаємо участі тих, хто підтримує війну в Україні.”, — повідомляє Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени не допущені до хокейного спортсмена.