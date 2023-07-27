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Четвер, 27 Липня

Шпигунська операція: Як Північна Корея вкрала технології у США для своїх безпілотників

Північна Корея скопіювала технології Сполучених Штатів Америки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Північна Корея скопіювала технології Сполучених Штатів Америки. КНДР представила світу дві “нові” моделі безпілотників, які мають відмінні подібності з американськими аналогами, повідомляє “Преса України” з посиланням на NK News.

Пхеньян замовчав початок розробки нових моделей безпілотних літальних апаратів, проте їх випуск відбувся після партійного з’їзду протягом двох з половиною місяців. Лідер Північної Кореї поставив перед інженерами завдання розробки безпілотників, дальність якого польоту становитиме 500 кілометрів.

Два нові безпілотники Північної Кореї виставлені на “Виставці озброєнь та обладнання 2023 року”.

Моделі безпілотників, які скопіював Пхеньян це MQ-9 Reaper та RQ-4A Global Hawk.

Також КНДР здійснювали тіньові запуски своїх ракет.

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