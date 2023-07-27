Кордони закриваються: Європа протистоїть загрозі від ПВК “Вагнер” з Білорусі

Список європейських країн можуть закрити свої кордони із Білоруссю. Литва, Латвія, Польща можуть усунути можливість перетину кордону. Причина – потенційна загроза від ПВК “Вагнер”, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Польщі заявив про наміри Польщі, Латвії та Литви вжити серйозних заходів щодо “Вагнера”. Ці країни Європейського Союзу можуть закрити свої межі. З появою представників “Вагнера” на кордонах країни-партнери “обов’язково почнуть спільні дії”.

“Я в жодному разі не виключаю те, що ці наші дії можуть призвести до повної ізоляції Республіки Білорусь. Тим не менш, ми вже ухвалили рішення, і будемо готові», – написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський.

Білорусь також розглядала можливість закриття кордонів.