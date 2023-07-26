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Четвер, 27 Липня

Вирішальна перевага: Україна посилює свої розвідувальні сили

На лінії бойового зіткнення активно працюють 14 розвідувальних комплексів "Шарк".
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

На лінії бойового зіткнення ЗСУ та ЗС РФ активно працюють 14 розвідувальних комплексів “Шарк”, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт ОККО.

Мережа ОККО спільно з фондом “Повернися живим” дала українським військовослужбовцям додаткові розвідувальні комплекси “ШАРК”. Розмір постачання становив 3 одиниці.

Військова техніка вирушила до 44-ї окремої артилерійської бригади. Завдяки постачанню розвідувальних технологій, на передовій активно працюють уже 14 комплексів.

На лінії бойового зіткнення Збройні сили України знищили безліч одиниць російської техніки. Загальна шкода від ліквідації українською армією складає тисячі мільйонів доларів. Серед ліквідованої техніки значиться рідкісна РЛС російських збройних сил “Яструб АВ”.

Також у ЗСУ активно розвивається протирозвідувальна оборона.

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