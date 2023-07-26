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Четвер, 27 Липня

Таємні ігри та скандали: Уряд Індонезії блокує сайт твіттера X.com

На території Індонезії заблоковано новий сайт твіттеру.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

На території Індонезії заблоковано новий сайт. Під блокування потрапив новий сайт твіттера із доменом X.com. Причина блокування – обмежувальні процедури в країні, вони стосуються порнографії та азартних ігор, повідомляє “Преса України” з посиланням на Aljazeera.com.

Міністерство зв’язку та інформатики повідомило про нову заборону в Індонезії. Під час інтерв’ю з кореспондентами міністерство оголосило причину блокування X.com.

“Ми заблокували цей сайт, тому що вище названий домен раніше використовувався у невідповідності із законами країни націленими проти поширення негативного контенту. Ми маємо на увазі порнографічний та азартний контент.”, — відповіло Міністерство зв’язку та інформатики Індонезії на питання блокування нового сайту твіттера.

На ютубі також заблоковані канали “Перший Незалежний” та UkrLive.

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