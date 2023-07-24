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Середа, 26 Липня

Україна настає: Скільки одиниць техніки втратили російські збройні сили

У ЗСУ розповіли про те, які втрати зазнають солдати армії РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

У Збройних Силах України розповіли, які втрати зазнають солдати армії Російської Федерації. Українські військові говорять про гаубиць, важку наземну техніку і не тільки, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Олександра Тарнавського.

“Українські сили оборони продовжують завдавати втрат Збройним Силам Російської Федерації. На Таврійському напрямі особливо активно продовжуються воєнні дії. За останню добу противник втратив майже дві роти.

Окрім живої сили військових сил Російської Федерації, відзначається і бойова техніка. Приблизно 20 одиниць техніки втратили ЗС РФ.

Це танк, 5 одиниць ББМ, 4 гаубиці, 2 гармати, по одній одиниці БПЛА “Supercam” та “Орлан-30”, а також автомобільна техніка.

Ліквідація сил ЗС РФ активно продовжується.

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