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Четвер, 27 Липня

Гра в очікуванні: Швеція чекає на вступ до НАТО, але Туреччина не поспішає

Парламент Туреччини заявив про те, коли буде розпочато перегляд ратифікації Швеції до НАТО.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Парламент Туреччини заявив про те, коли розпочнеться перегляд ратифікації Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Передбачається, що процеси розгляду розпочнуться після завершення канікул, повідомляє “Преса України” з посиланням на Hurriyet.

Президент Туреччини нагадав світові про спільні кроки, зумовлені останнім самітом НАТО. Їхнє виконання необхідне для прийняття Швеції до Альянсу НАТО повною мірою.

“Починаючи з відкриття нашого парламенту. Сесія розпочнеться з кінцем поточних канікул, першого вересня ми внесемо свою роль у ці процеси. Ми не сумніваємось у наших депутатах. Вони зроблять все необхідне для того, щоб інтереси нашої країни були повністю задоволені.”, — заявив президент Туреччини.

Швеція чекає на вступ до НАТО протягом року, минулого року до Альянсу надійшла заявка про бажання вступу. Після цього її ратифікували всі країни Альянсу за винятком Угорщини та Туреччини.

У світовій політиці активно обговорюється також запровадження України в НАТО.

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