Битва за Маріуполь: Росія готується до протистояння

Збройні Сили Російської Федерації готуються до битви у Маріуполі. Вони почали активно мінувати територію, готуючись до можливого наступу з боку Збройних Сил України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Петра Андрющенка.

За даними радника мера Маріуполя, російські війська звели по круговому периметру від мостів спорудження оборонного призначення.

“Тепер мостами не вдасться просто рухатися. Рух ними суворо обмежений. Оборонні споруди також захищені парканом. Навіть якщо не зважати на пропаганду, російські війська справді готуються до битви за Маріуполь.”, — прозвітував чиновник про дії бойовиків російської армії.

Також радник мера підкреслив активність дій російської армії, він припустив, що це може означати страх перед можливим контрнаступом.

Раніше вже повідомлялося про створення нової військової адміністрації у Маріуполі.