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Субота, 22 Липня

Унікальні безпілотники для ЗСУ: Як Британія допоможе в евакуації поранених солдатів

Британія надала Збройним Силам України новий тип безпілотників.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Британія надала Збройним Силам України новий тип безпілотників. За словами країни-партнера, технології можна використовувати також для евакуації поранених солдатів з поля бою, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук британського міністерства.

“Беспілотні літальні апарати моделі Malloy, а також подібні до них, вже давно експлуатуються британською армією. Одна з їхніх можливих функцій – переміщення техніки, зброї, а також поранених бійців. Ці дрони є частиною нашого поточного пакету допомоги, який ми надсилаємо українським військовослужбовцям.”, — заявило британське міністерство.

До розповіді про безпілотні літальні апарати, британське міністерство прикріпило відео з демонстрацією роботи дрону. На відео показаний процес евакуації військового з поля бою.

У Великій Британії Україна вже купувала кораблі.

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