Актуально
Підписатися
Субота, 22 Липня

Повернулося платне паркування у Києві: Як уникнути штрафів та зберегти гроші

У Києві планують повернути платню за паркування.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території столиці української держави планують повернути платню за паркування. Дата та умови повернення послуги вже відомі, повідомляє “Преса України”.

“У понеділок, 24 липня буде відновлено послугу плати за паркування. Вона повернеться до Цифрової.”, — повідомляє Київ Цифрової.

Однією з умов платного паркування є тимчасове обмеження на платіж. На муніципальних паркінгах паркування буде платним у тимчасовому проміжку між 8:00 та 22:00, у будні дні. Решта паркування не коштуватиме грошей.

“У налаштуваннях свого телефону дозвольте сповіщати вас про новини програми. Тоді кожну годину додаток вам нагадуватиме про вашу активну на даний момент паркування.

Також в Україні почали діяти нові правила паркування.

Post Views: 4

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.