Повернулося платне паркування у Києві: Як уникнути штрафів та зберегти гроші

На території столиці української держави планують повернути платню за паркування. Дата та умови повернення послуги вже відомі, повідомляє “Преса України”.

“У понеділок, 24 липня буде відновлено послугу плати за паркування. Вона повернеться до Цифрової.”, — повідомляє Київ Цифрової.

Однією з умов платного паркування є тимчасове обмеження на платіж. На муніципальних паркінгах паркування буде платним у тимчасовому проміжку між 8:00 та 22:00, у будні дні. Решта паркування не коштуватиме грошей.

“У налаштуваннях свого телефону дозвольте сповіщати вас про новини програми. Тоді кожну годину додаток вам нагадуватиме про вашу активну на даний момент паркування.

Також в Україні почали діяти нові правила паркування.