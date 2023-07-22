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Субота, 22 Липня

Історичний момент: Зеленський та НАТО обговорили вступ України до альянсу

Чинний лідер України провів переговори з генеральним секретарем НАТО.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер української держави провів переговори з генеральним секретарем НАТО. Політики обговорили впровадження України до Північноатлантичного Альянсу, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Володимира Зеленського.

Ми обговорили можливості реалізації домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу. Також нами обговорювалися дії, які будуть вживатися надалі для інтеграції української держави до Альянсу НАТО.”, — повідомив глава української держави.

За словами Володимира Зеленського, розмова зі Столтенбергом так само дала поділитися оцінками щодо актуальної ситуації на Чорному морі. Також політики обговорили майбутні кроки у пріоритетному порядку. Кроки, які необхідні реалізації та захисту “зернового договору”.

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