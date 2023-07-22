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Субота, 22 Липня

Гучні слова Блінкена: Українська контрнаступ змінить ситуацію на фронті

Блінкен висловив свою думку про контрнаступ українських військових.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Блінкен висловив свою думку про контрнаступ українських військових. Політик упевнений, що початок контр наступальних операцій змінить ситуацію на фронті, повідомляє “Преса України”.

Американський політик впевнений, що справжні зміни на лінії бойового зіткнення розпочнуться при завершенні розгортання української армії.

“Ми завжди з самого початку говорили про те, що легко це не буде. Ви, напевно, як і всі, чули, що Збройні Сили Російської Федерації вже підготували більш серйозні заходи щодо захисту лінії бойового зіткнення.”, — заявив держсекретар США.

Блінкен заявляє, що українці вже мають “все необхідне для успіху”, посилаючись на те, що українська армія більш мотивована, ніж російська. Також він зазначив факт звільнення половини захоплених Російською Федерацією територій.

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