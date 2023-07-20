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Четвер, 20 Липня

Ворог усередині: Як зрадник продав секрети української армії Росії

Знайдено та засуджено одного з українських зрадників.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Знайдено та засуджено одного з українських зрадників. Він погодився працювати на Федеральну Службу Безпеки Російської Федерації в обмін на місце проживання в Криму, повідомляє “Преса України”, з посиланням на телеграм СБУ.

Служба безпеки України доповіла про затримання нового зрадника. Підозрюваний “зливав” інформацію щодо тренувань українських військових ФСБ. Його зоною спостереження стала акваторія Чорного моря.

“Так само, підозрюваний збирав й інші дані щодо військових. Наприклад, підготовку солдатів сухопутних військ ЗСУ, які проводилися на території південного регіону. При виконанні своїх обов’язків, зрадник сподівався, що Російська Федерація подарує йому квартиру на території тимчасово-окупованого Криму.”, — повідомляє Служба Безпеки України.

СБУ затримали агентів на Дніпропетровщині.

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