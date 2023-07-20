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Четвер, 20 Липня

Консульства закриваються: Росія та Фінляндія вступають у дипломатичну битву

Фінляндія вирішила закрити генеральне консульство з Російської Федерації, яке знаходиться у місті Турку.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Фінляндія ухвалила рішення про закриття генерального консульства з Російської Федерації, яке знаходиться у місті Турку. Це фіксується як реакція у відповідь держави на заборону роботи консульства Фінляндії на території Санкт-Петербурга, повідомляє “Преса України” з посиланням на президента Фінляндії.

“Республіканський президент спільно з Міністерським комітетом провели обговорення. Головною темою його було становище дипмісій Російської Федерації та Фінляндії.”, – йдеться у повідомленні.

Російська Федерація вже повідомила про закриття консульства Фінляндії біля Санкт-Петербурга. Російська Федерація назвала це контрзаходом на висилку російських дипломатів раніше.

Міністерство закордонних справ Фінляндії також обговорює інші дипломатичні місії з Росією.

Також Фінляндія направила гуманітарну допомогу Україні.

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