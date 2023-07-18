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Вівторок, 18 Липня

Страшні прогнози: Арешт Путіна призведе до війни, вважає президент Південної Африки.

Президент Південної Африки висловив свою думку щодо арешту Путіна.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Президент Південної Африки висловив свою думку щодо арешту Путіна. Він заявив, що виконання гаазького ордера на арешт президента РФ розцінюватиметься як оголошення війни, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Сирила Рамафоси.

Сиріла Рамафоси боїться “перспективи оголошення війни” під час арешту чинного лідера Російської Федерації Путіна. Опозиційна партія навпаки намагається нав’язати ідею арешту Путіна під час перетину кордону Південної Африки.

Рамафоса аргументував свою позицію тим, що заява головного прокурора “безвідповідальна”. Тому що спроба арешту Путіна поставить на державну безпеку ПАР.

“Росія вже ясно дала зрозуміти, що арешт Путіна буде початком війни”, – висловився президент Південної Африки.

Україна активно закликає до арешту Путіна.

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