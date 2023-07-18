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Вівторок, 18 Липня

Рішучий крок України: Зеленський про новий тип бойових запасів

Зеленський висловив думку про передачу ЗСУ касетних боєприпасів.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Володимир Зеленський висловив свою думку щодо передачі українським військовим нового типу бойових припасів. Президент України назвав справедливим передачу ЗСУ касетних боєприпасів, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук з інтерв’ю Зеленського.

Чинний лідер України висловився щодо отримання касетних бойових припасів. Він зазначив, що це перше отримання цього типу озброєння за дев’ять років бойових конфліктів із Російською Федерацією. Країна-агресор постійно використовувала різноманітні типи озброєння. До списку використовуваних кластерні бойові припаси, що є забороненим видом озброєння.

Також президент уточнив, що Україна не використовує новий тип озброєння для атак по територіях Росії. Касетні боєприпаси використовуються лише самооборони.

Подоляк також підтримує нове озброєння України.

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