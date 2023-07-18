Революційний закон: Як Зеленський змінив військову службу в Україні

Чинний президент української держави змінив військову службу. Після випуску закону номер 8339 офіцерське звання можуть отримати військові, які не мають вищої освіти, повідомляє “Преса України” з посиланням на законопроект президента.

Закон, підписаний Зеленським, дозволить особам, які не отримали вищої освіти, обіймати офіцерські посади. Важливим уточненням є те, що цей законопроект передбачає лише воєнний час. Також є умова отримання посади — бойовий досвід, щонайменше півроку.

Також повинні бути відсутні непогашені дисциплінарні стягнення.

Також збільшився вік прийому офіцерів. Наразі він становить діапазон від 20 до 40 років, раніше було 30 років.

Раніше для здобуття офіцерської посади претендент мав здобути вищу освіту. Наприклад, два роки воєнної кафедри.

Нагадаємо, що також змінилися правила звільнення з військової служби.