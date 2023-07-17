Російська Федерація знову продемонструвала свою жорстокість. Кремль завдав нового удару по прошарку населення, який не є захищеним, повідомляє “Преса України” з посиланням на El Mundo.

Лінда Томас-Грінфілд упевнений, що припинення зернової угоди з боку Російської Федерації — черговий акт жорстокої агресії. Ця дія з боку російської влади вдарить по незахищеним верствам суспільства.

Політик упевнена, що зернова угода вкрай важлива для світової економіки, оскільки забезпечує стабільність цін на продовольчі товари на території багатьох країн. Цифра осіб, не захищених у продовольчій сфері, продовжує зростати завдяки “жорстокій війні Росії проти України”.

“Це те, що буває, коли одна держава бере в заручники людство”, – так охарактеризувала ситуацію посол.

ООН уже намагалися продовжити зернову угоду.