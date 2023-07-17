Момент істини: Україна закликає до арешту Путіна, а партнери мають наважитися на дію

Глава міністерства внутрішніх справ України звернувся до країн-членів Міжнародного кримінального суду. Політик закликає партнерів дотримуватися плану арешту чинного лідера Росії Путіна. Неухильно дотримуватись вимог МУС, повідомляє “Преса України” з посиланням на виступ Кулеби.

Дмитро Кулеба звернувся до країн-партнерів із переконливими вимогами.

“На сьогоднішній день кожен із нас є свідком злочинів Російської Федерації, яким немає рахунку. Проти Української держави зараз відбувається найбільша агресія з часів Другої світової війни», – заявив міністр внутрішніх справ.

Кулеба впевнений, що ордери на арешт Путіна стали поворотним моментом у світовій історії. Тому країни-партнери повинні неухильно дотримуватися вимог щодо арешту Путіна.

Кулеба вже вимагав справедливості за страченого українського солдата.