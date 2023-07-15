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Субота, 15 Липня

Бій у повітрі: Білгородська область стала ареною для “роботи ППО”

У Білгородській області працювали системи протиповітряної оборони.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У Білгородській області Російської Федерації працювали системи протиповітряної оборони. Місцева влада заявляє про збиття цілей у повітрі, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “РБК“.

За словами В’ячеслава Гладкова, російські системи ППО збили “дві повітряні цілі”.

“Наші системи протиповітряної оборони спрацювали над Бєлгородом. Наші ППО змогли ліквідувати дві повітряні цілі, які загрожували Російській Федерації. Оперативні служби наразі уточнюють деталі та наслідки атак на землі.”, – заявив Гладков.

Попередні дані показують, що постраждалих внаслідок пригоди не зафіксовано.

Збиття повітряних цілей піддається сумніву на тлі вибухів та пожеж в області. Вони звучали практично щодня.

Вибухи у Білгородській області вже прикривали “роботою ППО“.

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