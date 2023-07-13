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Четвер, 13 Липня

Вибуховий кошмар: Як російські солдати застосовують саморобну вибухівку під Мар’їнкою

Британській розвідці вдалося зрозуміти плани Кадировців під Мар'їнкою.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Британській розвідці вдалося зрозуміти плани Кадировців під Мар’їнкою. Вони використовують як вибухове озброєння вибухівку, яку роблять самостійно, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міністерства оборони Великобританії.

У червні 2023 року Міністерство оборони Британії отримало кілька повідомлень про російських солдатів, які використовують старі машини броньованого типу. Вони начиняють свій транспорт великою кількістю саморобної вибухівки.

Тактика ведення бою з даними змінними, на думку британської розвідки, проста. Збройні Сили Російської Федерації начиняють транспорт вибухівкою, водій направляє його у бік мети, і вистрибує з транспорту в останній момент, або, як тільки машина поїде курсом.

Британська розвідка вже давала інформацію про страхи Російської Федерації.

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