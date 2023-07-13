Остаточний удар: Політик із ОПЗЖ відмовляється від мандата після заборони партії

Тетяна Плачкова вирішила скласти мандат. Політик із колишньої фракції ОПЗЖ вирішила припинити свою діяльність як чиновниці, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Гончаренка.

“Народна депутат із партії ОПЗЖ вирішила скласти свій мандат. Тетяна Плачкова не хоче більше продовжувати обіймати свою посаду.”, – розповів Гончаренко.

Раніше Верховна Рада видала указ, який забороняє партії ОПЗЖ (Опозиційна Платформа За Життя) діяти на території української держави. Проте народні депутати цієї партії залишалися за своїх колишніх повноважень.

Федір Вениславський розповів про прийняття рішень щодо повного припинення повноважень партії ОПЗЖ. Ймовірно, це стало однією з головних причин, щоб Тетяна Плачкова склала депутатський мандат.

Нагадаємо, що Тетяна Плачкова не перший народний депутат цієї партії, який склав мандат.