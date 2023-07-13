Кличко розкрив таємниці: Київ виділить величезну суму на сили безпеки

Чинний мер столиці України Кличко розповів про витрати на сили безпеки. Київ виділить бойовим підрозділам суму 1,1 мільярд гривень, повідомляє “Преса України”.

“Ми робимо все на що здатні підтримувати українських ветеранів, захисників, а також сім’ям цих героїв Української держави. Минулого року Київ надав на підтримку своїх збройних сил оборони суму близько 850 мільйонів гривень. Починаючи з початку цього року і продовжуючи сьогоднішнім днем. за 2023 рік Київ надав героям України 1 мільярд 100 мільйонів гривень.”, — заявив мер Києва.

Також лідер української столиці відзначив один із головних пунктів призначення цих коштів. Це військова уніформа для вояків, безпілотники, броня, радіостанції.

Раніше Кличко озвучував втрати київського бюджету, пов’язаного з локдауном.