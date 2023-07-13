Енергетичний прорив: Як Україна використовує ‘зелену’ енергію для захисту економіки

Українська держава зможе використати поставлену їй “зелену” енергію для того, щоб зміцнити позиції державної енергетичної інфраструктури. Вона стане більш стійкою, а також набагато безпечнішою, повідомляє “Преса України” з посиланням на TED.

“Ідуча війна нас вже багато чого навчила. У тому числі вона навчила нас тому, що відновлювані енергетичні ресурси можуть поставити українську енергетику на більш стійку нирку”, – заявив Максим Тимченко.

Тимченко навів приклади поновлюваної енергії, яка позитивно впливає на українську економіку. Він поставив приклад вітряні турбіни, які є дуже складною для поразки ракетою метою. При тому, що вони мають значні зовнішні габарити.

Нагадаємо, що “Зелена” енергетика України стрибнула втричі.