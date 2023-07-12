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Середа, 12 Липня

Зеленський вимагає конкретики: Гарантії безпеки України мають діяти негайно

Зеленський хоче, щоб гарантії безпеки України почали діяти до вступу до НАТО.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер України хоче, щоб гарантії безпеки України почали діяти ще до вступу до Альянсу НАТО. Зеленський зауважив, що не хоче, щоб вони працювали як Будапештський меморандум, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію Зеленського.

Президент України хоче, щоб гарантії безпеки мали конкретику і почали працювати найближчим часом. Як антиприклад, Зеленський нагадав про Будапештський меморандум, у якому відсутня будь-яка конкретика.

“На мою думку, Будапештський меморандум неможливо назвати гарантіями безпеки. У ньому я жодної відповідальності не бачу. Не бачу конкретики. Єдина конкретика — те, що Україна з цим документом так і залишилася на самоті.”, — заявив президент України.

Питання гарантій безпеки України Зеленський обговорює із Макроном.

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