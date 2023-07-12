Японія у боротьбі з російськими дронами: Яка допомога чекає ЗСУ від Японії

Японська держава планує допомогти Україні виявлення БПЛА. Японія готується передати ЗСУ кошти на виявлення російських безпілотників, повідомляє “Преса України” з посиланням на 47news.

Фуміо Кісіда заявляє, що виділені блоком НАТО 30 мільйонів доларів будуть спрямовані на системи виявлення безпілотників. Гроші, які Альянс виділив Японії, мав на увазі нелетальну підтримку України. На цьому тлі Кісіда вибрав саме цю технологію.

“Партнери, яких поєднують спільні цінності, а також інтереси у стратегічній сфері обов’язково мають продовжувати зміцнювати свої зв’язки. Між собою і шукати нові.”, — заявив Фуміо Кісіда.

Японський політик впевнений, що на тлі частого використання безпілотників Російською Федерацією системи їх виявлення стануть вагомою перевагою для українських військових.

Раніше підтримала Україна Молдова на тлі підриву Каховської ГЕС.