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Середа, 12 Липня

Головний зловмисник розкритий: Ігор Осипов став ініціатором ракетної атаки на Вінницю

Колишній командувач Чорноморського флоту Росії отримав підозри.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Колишній командувач Чорноморського флоту Росії отримав підозри. Ігоря Осипова підозрюють в організації повітряної атаки масованого характеру по Вінниці. Атака відбувалася 2022 року, 14 липня, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал СБУ.

Служба Безпеки України повідомила про підозру Ігоря Осипова.

“На той момент, за наказом Ігоря Осипова, був ініційований авіаудар по Україні. Для цього використовували ракети моделі “Калібр”. Російський корабель, який зробив постріли, базувався на території біля мису Фіолент. Ця геолокація знаходиться на Кримському півострові.”, – повідомила прес-служба СБУ.

За підозрою Осипову загрожує звинувачення за двома кримінальними статтями. ч. 2 ст. 437 – ведення агресивної війни, і ч. 3 ст. 110 – зазіхання на територіальну цілісність України.

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